Мостовой: «Абаскаль не знает, что такое футбол»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об отставке экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля из испанской «Гранады».

Напомним, Абаскаль не успел проработать в «Гранаде» и половины сезона.

«Наверное, его быстро раскусили и все поняли. Он в футболе никогда не был, не знает, что это такое. Знаю, о чём говорю. Где я только не был, во всех странах поиграл», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Отметим, что уже завтра бывшая команда Абаскаля «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках девятого тура чемпионата России. Эта игра пройдёт на домашней арене «красно-белых» и начнётся она в 16:30 по московскому времени.