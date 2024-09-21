Кордоба и Сперцян - в старте «Краснодара» на матч с «Акроном»

В рамках девятого тура чемпионата России тольяттинский «Акрон» померяется силами с «Краснодаром». Тренерские штабы команд представили стартовые составы на встречу.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице, а краснодарская команда располагается на второй строчке. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на два балла.