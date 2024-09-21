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Дзагоев: «Даже с этим составом ЦСКА обязан быть наверху турнирной таблицы»

21 Сентября 2024 • 12:51 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.75 X 3.50 2 2.05
Через 4 ч. 57 мин.

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о трансферной кампании московского клуба.

По словам Дзагоева, ЦСКА не смог подписать всех футболистов, которых хотел, однако и с нынешнем составом команда способна бороться за высокие места.

«Мы летом многих рассматривали, были и более дорогие, денежные, так сказать, варианты, но что-то не срасталось. Сейчас мы имеем, что имеем, но даже с этим составом мы обязаны быть наверху турнирной таблицы», — цитирует Дзагоева Metaratings.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт сегодня, 21 сентября, против «Рубина» в Казани. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев

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