Дзагоев: «Даже с этим составом ЦСКА обязан быть наверху турнирной таблицы»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о трансферной кампании московского клуба.

По словам Дзагоева, ЦСКА не смог подписать всех футболистов, которых хотел, однако и с нынешнем составом команда способна бороться за высокие места.

«Мы летом многих рассматривали, были и более дорогие, денежные, так сказать, варианты, но что-то не срасталось. Сейчас мы имеем, что имеем, но даже с этим составом мы обязаны быть наверху турнирной таблицы», — цитирует Дзагоева Metaratings.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт сегодня, 21 сентября, против «Рубина» в Казани. Начало — в 19:00 по московскому времени.