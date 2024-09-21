Камоцци отреагировал на отставку Абаскаля

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, прокомментировал увольнение испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Гранады».
«Посредственный тренер, выбранный в России спортивным директором, еще более посредственным, чем он сам. Вы говорите об Абаскале, Николсоне, их неудачах. Но почему не говорите о том, кому нужны были эти люди?» - передает слова Камоцци «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Абаскаль проработал в «Гранаде» около двух месяцев. Под его руководством команда одержала всего одну победу в шести встречах. До возвращения на родину Гильермо занимал пост главного тренера московского «Спартака».
Бан пользователя