Камоцци отреагировал на отставку Абаскаля

«Посредственный тренер, выбранный в России спортивным директором, еще более посредственным, чем он сам. Вы говорите об Абаскале, Николсоне, их неудачах. Но почему не говорите о том, кому нужны были эти люди?» - передает слова Камоцци «Спорт-Экспресс».