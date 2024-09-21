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Камоцци отреагировал на отставку Абаскаля

21 Сентября 2024 • 12:49 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, прокомментировал увольнение испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Гранады».

«Посредственный тренер, выбранный в России спортивным директором, еще более посредственным, чем он сам. Вы говорите об Абаскале, Николсоне, их неудачах. Но почему не говорите о том, кому нужны были эти люди?» - передает слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Абаскаль проработал в «Гранаде» около двух месяцев. Под его руководством команда одержала всего одну победу в шести встречах. До возвращения на родину Гильермо занимал пост главного тренера московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Франко Камоцци Гильермо Абаскаль ещё теги
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