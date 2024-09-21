Колосков: «Платини городит такую чушь»

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза, отреагировал на идею Мишеля Платини сократит количество игроков в командах с 11 до 10.
«Не ожидал от Платини такого предложения. Этот футболист трижды выигрывал «Золотой мяч» и вдруг городит такую чушь. Меня это удивляет. Что значит раньше бегали меньше? Не хочу обсуждать», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».
Напомним, что Платини является одним из лучших футболистов в истории Франции. После завершения игровой карьеры Мишель занимал пост президента УЕФА.
Легендарный Платини предложил кардинальное изменение в правила футбола
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