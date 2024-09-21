Колосков: «Платини городит такую чушь»

«Не ожидал от Платини такого предложения. Этот футболист трижды выигрывал «Золотой мяч» и вдруг городит такую чушь. Меня это удивляет. Что значит раньше бегали меньше? Не хочу обсуждать», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».