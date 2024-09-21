Галямин назвал точный счёт в дерби «Спартак» - «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин поделился мыслями о предстоящей встрече между «бело-голубыми» и «Спартаком» в девятом туре чемпионата России.

«Это будет результативный матч. То, как обе команды играют в обороне, оставляет желать лучшего, поэтому думаю, минимум четыре гола мы увидим. Я склоняюсь к ничьей, что-то вроде 2:2», - передает слова Галямина Metaratings.ru.

«Спартак» примет «Динамо» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» завтра, 22 сентября. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. По итогам восьми туров «красно-белые» занимают пятое место, а «бело-голубые» - четвертое.