Орещук: «В матче «Спартака» и «Динамо» я больше склоняюсь к ничей»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся со «Спартаком».

По мнению эксперта, предстоящая встреча порадует болельщиков большим количеством забитых мячей, так как обе команды обладают не только хорошим нападением, но и проблемной обороной.

«Я больше склоняюсь к ничьей, но будет много забитых голов. Понятно, что своё поле, и «Спартак» последние игры проводит на кураже. «Динамо» вроде тоже хорошо бежит вперёд, моментов куча, но игра в защите оставляет желать лучшего», — приводит слова Орещука Metaratings.

Также Орещук предположил, что негативным образом на игре «Динамо» сказываются потери Луиса Чавеса и Диего Лаксальта.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 22 сентября. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.