Дьяков назвал главного конкурента «Зенита» в России

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о грядущем дерби между «бело-голубыми» и столичным «Спартаком» в рамках девятого тура РПЛ.

«Каким будет счёт, я не знаю. Команды плюс-минус в одинаковых кондициях, но я ещё до старта сезона говорил, что «Динамо» - главный конкурент «Зенита», поэтому больше отдам предпочтение «Динамо», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» - «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – четвертое.