Жена Карпина назвала место в РПЛ, которое будет успехом для «Спартака»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, на ютуб-канале «Это футбол, брат!» поделилась мыслями о перспективах столичного «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России.

– Какое место мы должны подразумевать под успехом для «Спартака»?

– Второе.

– Почему не первое?

– Потому что первое у нас не разыгрывается особо.

После восьми сыгранных туров «красно-белые» набрали 15 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Спартак» отстает от идущего первым петербургского «Зенита» на пять очков. В ближайшем матче «народная команда» на своем поле встретится с московским «Динамо».