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Березовский: «Своей игрой Соболев может всё перевернуть»

21 Сентября 2024 • 12:17 Комментировать
Зенит
...
Факел
1 1.17 X 7.60 2 14.50
Через 3 ч. 44 мин.

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался о переходе в петербургский клуб экс-нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в августе нынешнего года за 10 миллионов евро.

«Моё субъективное мнение — на действиях «Зенита» и заварухе вокруг его перехода сказалась травма Глушенкова. И резко после неудачной игры с «Химками» они яростно кинулись искать русского нападающего, которых сейчас не так много. Соболев может всё перевернуть своей игрой, своим отношением к делу», — цитирует Березовского «РБ Спорт».

В составе «Зенита» 27-летний Соболев успел провести два матча, в которых отметился одной результативной передачей. В ближайшем девятом туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Факелом». Эта игра состоится сегодня, 21 сентября, и начнётся она в 16:30 по московскому времени.

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