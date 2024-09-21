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Губерниев дал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Динамо»

21 Сентября 2024 • 12:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 16:30

Авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев дал прогноз на воскресный матч Российской премьер-лиги, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо».

Давая комментарий, Губерниев указал на то, что «Спартак» сейчас на ходу, а «Динамо» показывает футбол с проседаниями. По словам Губерниева, дерби станет проверкой для обеих команд.

«Соперник и для одного, и для другого просто восхитительный. Шансы в этой встрече равны. Я ставлю на результативную ничью 2:2», - цитирует Губерниева Metaratings.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» стартует 22 сентября в 16:30 по московскому времени.

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