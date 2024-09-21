Селюк ответил, будет ли отставка в «Химках»

«Могу сказать на 100%, что никакой отставки Артиги не будет. Я не знаю, кто это вкидывает. Поверьте мне, я это знаю на 100%. И никто даже про это в клубе не думает. В «Химках» все наладится», - приводит слова агента телеканал «Матч ТВ».