Селюк ответил, будет ли отставка в «Химках»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем испанского специалиста Франка Артиги в подмосковных «Химках».
«Могу сказать на 100%, что никакой отставки Артиги не будет. Я не знаю, кто это вкидывает. Поверьте мне, я это знаю на 100%. И никто даже про это в клубе не думает. В «Химках» все наладится», - приводит слова агента телеканал «Матч ТВ».
После восьми туров чемпионата России «Химки» набрали шесть баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке Премьер-лиги подмосковная команда на домашнем стадионе сыграет с «Оренбургом».
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