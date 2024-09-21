Радченко — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Нас ждёт тактическая дуэль»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо».

«Дерби — всегда 50 на 50. Никто не хочет проигрывать, осторожничают. Мы видели в сезоне ошибки и той, и другой команды. Нас ждёт тактическая дуэль. Команды в равных состояниях подходят к матчу», — приводит слова Радченко «Советский Спорт».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 22 сентября, на домашней арене «красно-белых». Начало — в 16:30 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «бело-голубые» опережают «красно-белых» в турнирной таблице чемпионата России на одно очко.