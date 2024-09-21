Ткачук: «Не думал, что Семаку дадут поработать в «Зените»

«Я не думал, что в «Зените» ему дадут поработать. Ему дали возможность только после того, как он вышел в Лигу Европы с «Уфой». Хотя Семака могли поставить сразу после Виллаша-Боаша или после Луческу», - приводит слова Ткачука «РБ Спорт».