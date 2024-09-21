Ткачук: «Не думал, что Семаку дадут поработать в «Зените»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Денис Ткачук поделился мнением о работе главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.
«Я не думал, что в «Зените» ему дадут поработать. Ему дали возможность только после того, как он вышел в Лигу Европы с «Уфой». Хотя Семака могли поставить сразу после Виллаша-Боаша или после Луческу», - приводит слова Ткачука «РБ Спорт».
Напомним, что петербургская команда шесть раз подряд под руководством Семака становилась чемпионом России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 20 баллов. После восьми туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице.
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