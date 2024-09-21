Смольников пожелал «Зениту» стать чемпионом России в год столетия

Бывший футболист «Зенита» Игорь Смольников высказался о питерской команде. Смольников выразил надежду на то, что «сине-бело-голубые» в седьмой раз подряд станут чемпионами России.

«Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом абсолютно заслуженно. Надеюсь, в год столетия он повторит это достижение. Я – болельщик «Зенита», в любом случае всегда поддерживаю команду и переживаю за неё», - цитирует Смольникова «Чемпионат».

«Зенит» на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В восьми прошедших турах команда Сергея Семака смогла раздобыть 20 зачётных баллов.

В субботу «Зенит» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Факела». Не пропустите текстовую трансляцию.