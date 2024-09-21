Промес ещё не зарегистрирован в новом клубе

Гендиректор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану в разговоре с журналистами ответил на вопрос, когда нидерландский нападающий Квинси Промес проведет первый матч за команду.

«Идет процесс регистрации игрока. Сейчас все на стороне федерации футбола. Это чуть другой мир и некоторые процессы выглядят по-другому», - передает слова Чебану «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес пополнил ряды клуба из Дубая в летнее трансферное окно. Он перешел на правах свободного агента.

Предыдущим местом работы нидерландца был московский «Спартак». Минувшим летом у игрока истек срок действия контракт с «красно-белыми».