Жирков: «Не думаю, что Глушенков обижен на Карпина»

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением о словах полузащитника Максима Глушенкова о национальной команде страны.
«Думаю, он сказал это на эмоциях. Не думаю, что Глушенков обижен на Карпина. Но, конечно, любой игрок будет недоволен, если его не вызывают в сборную», - приводятся слова Жиркова на страницах «Чемпионата».
Ранее Глушенков критически высказался о поездке сборной России на тренировочный сбор во Вьетнам. В Ханое национальная команда провела спарринг против местной сборной. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.
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