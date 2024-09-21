Аршавин: «Осинькин и Ташуев — тренеры советской школы»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал Игоря Осинькина («Крылья Советов») и Сергея Ташуева («Ахмат») тренерами советской школы.

По мнению Аршавина, лишь Осинькин и Ташуев могут сравниться с легендарными Павлом Садыриным и Юрием Морозовым.

«Осинькин. Мне кажется, он советской школы тренер. Он не такой жёсткий, как Садырин или Морозов? Тогда назову Ташуева», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Отметим, что очный матч между «Ахматом» и «Крыльями Советов» состоится уже в ближайший понедельник, 23 сентября, в Грозном. Начало этой встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.