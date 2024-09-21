Гладилин: «Абаскаль — слабый специалист, это сразу было видно»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал отставку другого экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля из испанской «Гранады».

Напомним, в «Гранаде» Абаскаль не успел проработать даже трёх месяцев, проведя на своём новом посту лишь пять матчей.

«Абаскаль даже в Сегунде, зная испанский менталитет, язык, ничего не смог сделать. Гильермо — слабый специалист, это сразу было видно, когда он пришёл в «Спартак», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Также Гладилин посоветовал Абаскалю поработать помощником более именитого специалиста, чтобы набраться опыта и знаний.