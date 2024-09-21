Рианчо: «Абаскаль обязательно получит ещё один шанс»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об отставке из «Гранады» другого экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Рианчо назвал Абаскаля хорошим тренером, выразив уверенность в том, что испанский специалист ещё получит шанс себя проявить.

«Мы, тренеры, зависим от результатов, а работу, которою мы делаем в течение сезона, никто не оценивает! Теперь Абаскалю придётся ждать ещё одного шанса, который он обязательно получит. Гильермо — хороший тренер», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Гранаду» летом нынешнего года и был уволен уже спустя пять матчей у руля новой команды.