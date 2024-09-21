Ткачук: «Личка – реально хороший человек и хороший тренер, понимающий футболиста»

Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук высказался о главном тренере «Динамо» Марцеле Личке, с которым он успел поработать в «Оренбурге».

«Не думал, что «Динамо» его пригласит, но слава богу, что так произошло. Потому что Личка – реально хороший человек и хороший тренер, понимающий футболиста», — приводит слова Ткачука «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Под руководством чешского наставника «бело-голубые» смогли выиграть бронзовые медали чемпионата России.

Свой ближайший матч команда Лички проведёт завтра, 22 сентября, против «Спартака». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.