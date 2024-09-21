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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков - о Глушенкове: «Зачем мы ему деньги платим?»

21 Сентября 2024 • 10:50 Комментировать

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о словах полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде.

«Плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная сборная - это вершина того, что есть в российском футболе. Зачем мы ему деньги платим? Не знаю, что он хотел этим сказать, но так нельзя», - передает слова Широкова «Чемпионат».

Ранее 25-летний полузащитник заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», нежели играть против Вьетнама.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Глушенков провел пять матчей, забил семь голов и сделал один ассист.

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