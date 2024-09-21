Широков - о Глушенкове: «Зачем мы ему деньги платим?»

«Плохо, что Глушенков сказал так про сборную. Национальная сборная - это вершина того, что есть в российском футболе. Зачем мы ему деньги платим? Не знаю, что он хотел этим сказать, но так нельзя», - передает слова Широкова «Чемпионат».