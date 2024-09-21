Николсон: «РПЛ входит в шестёрку лучших лиг Европы»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился мнением об уровне РПЛ.

По мнению ямайского футболиста, чемпионат России входит в шестёрку сильнейших лиг Европы.

«По моему мнению, РПЛ входит в шестёрку лучших лиг Европы. В России играют легионеры высокого уровня и все команды оказывают высокий уровень сопротивления», — цитирует Николсона «РБ Спорт».

Напомним, Николсон представляет московский клуб с 2022 года. Прошлый сезон он провёл на правах аренды во французском «Клермоне».

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 22 сентября, против «Динамо». Начало — в 16:30 по московскому времени.