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Горшков: «Не извиняться же Соболеву перед болельщиками?»

21 Сентября 2024 • 09:54 Комментировать
Зенит
...
Факел
1 1.17 X 7.60 2 14.50
Через 5 ч. 43 мин.

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

По мнению Горшкова, своей успешной игрой Соболев способен заслужить доверие ряда, негативно настроенных в отношении него, болельщиков петербургского клуба.

«Соболеву нужно делать только одно: не подстраиваться под болельщиков, а постараться принести пользу «Зениту» — это голы, очки, медали и прочее. Изменить ситуацию словами? Ну это неправильно, не извиняться же ему и просить прощения?» — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

За «Зенит» Соболев успел провести две игры и отметиться в них одной результативной передачей.

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