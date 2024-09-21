Горшков: «Не извиняться же Соболеву перед болельщиками?»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

По мнению Горшкова, своей успешной игрой Соболев способен заслужить доверие ряда, негативно настроенных в отношении него, болельщиков петербургского клуба.

«Соболеву нужно делать только одно: не подстраиваться под болельщиков, а постараться принести пользу «Зениту» — это голы, очки, медали и прочее. Изменить ситуацию словами? Ну это неправильно, не извиняться же ему и просить прощения?» — цитирует Горшкова «Спорт-Экспресс».

За «Зенит» Соболев успел провести две игры и отметиться в них одной результативной передачей.