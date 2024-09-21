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Павлюченко: «В матче «Спартака» и «Динамо» предвижу ничью»

21 Сентября 2024 • 09:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 16:30

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле московское «Динамо».

По мнению Павлюченко, в предстоящем московском дерби победитель выявлен не будет.

«Я тут предвижу ничью. Для команд это важнейший матч – борьба за очки идёт активно. Обе команды недавно показывали и хорошие сильные матчи, и неудачные», — цитирует Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 22 сентября. Начало — в 16:30 по московскому времени. На сегодняшний день «бело-голубые» опережают «красно-белых» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.

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