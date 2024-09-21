Прогноз на матч «Рубин» - ЦСКА от Бубнова

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказал мнение о матче между казанским «Рубином» и столичным ЦСКА в рамках девятого тура чемпионата России.

«0:2. В последнее время ЦСКА хорошо играет в нападении, забивают даже защитники. Гости в состоянии будут забить дважды, при этом не пропустив», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Рубина» против ЦСКА пройдет в субботу, 21 сентября, на стадионе в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают восьмое место, а гости – шестое.