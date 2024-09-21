Мостовой: «В матче «Спартака» и «Динамо» будет ничья с большим количеством голов»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Динамо».

Эксперт считает, что московское дерби завершится результативной ничьёй

«Оба коллектива выйдут основными составами с боевым настроем. «Спартак» и «Динамо» в нынешнем сезоне уже доказали, что могут играть активно и результативно. Думаю, в матче будет ничья с большим количеством голов — 2:2», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 22 сентября. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.