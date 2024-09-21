Бубнов назвал точный счёт матча «Зенит» - «Факел»

В девятом туре чемпионата России петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет воронежский «Факел». Об этом матче поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«3:0. Самый очевидный матч. Петербуржцы лидируют, а воронежцы показывают самый слабый футбол в лиге. Интрига будет заключаться только в том, сколько забьет команда Семака», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Зенита» и «Факела» состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева лидируют в таблице РПЛ, а гости занимают 15-е место.