Дзагоев: «Не скажешь, что у ЦСКА были серьёзные закупки, как у других команд»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил летнюю трансферную кампанию московского клуба.

«На самом деле, не скажешь, что у нас были серьёзные закупки, как у других команд, но никогда нельзя понижать планку. Я помню времена, когда мы четыре года играли примерно одним составом, и всё равно добивались хорошего результата», — цитирует Дзагоева Metaratings.

Также Дзагоев, занимающий ныне пост селекционера ЦСКА, выразил надежду на то, что его клуб ещё сможет усилиться.

После восьми туров РПЛ «армейцы», набравшие 13 очков, занимают шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Марко Николича проведёт сегодня, 21 сентября, против «Рубина». Начало — в 19:00 по московскому времени.