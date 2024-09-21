Бубнов назвал победителя матча «Акрон» - «Краснодар»

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» на домашнем стадионе примет «Краснодар». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. «Быки» будут фаворитами в этой встрече. Но тольяттинцы дают всем бой, и краснодарцам будет нелегко, хозяев нельзя недооценивать. Поэтому гости победят, но в упорной борьбе», - передает слова Бубнова Sportbox.

Поединок между «Акроном» и «Краснодаром» состоится сегодня, 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают 11-е место, а гости располагаются на второй строчке.