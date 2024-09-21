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Выбрал тренироваться с бразильцами «Зенита», наговорил на статус «иноагента»: увидим ли мы Глушенкова в сборной при Карпине

21 Сентября 2024 • 09:07 Комментировать (1)

Самый яркий футболист нового сезона Российской премьер-лиги Максим Глушенков дал интервью известному журналисту Нобелю Арустамяну, в котором наговорил много разных вещей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах игрока в сборной России после его слов.

Что сказал Глушенков

Сначала нападающий «Зенита» в беседе с Арустамяном заявил, что не смотрел матчи сборной России, в которых не принимал участия. Позже он сказал, что не разделяет точку зрения игроков сборной, которым неважно, против кого выходить на поле.

«Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересней будет», — заявил Глушенков.

Напомним, что Глушенков пропустил поездку сборной России во Вьетнам из-за сломанной руки. Насчёт этого футболист также дал комментарий.

«Меня Боженька оберегает от ненужных поездок во Вьетнам», — сказал Глушенков.

При этом игрок отметил, что если бы не было травмы, то он поехал бы в сборную. Арустамян не понял слова Глушенкова, наверное, как и большинство людей. Журналист признался, что у него никак не стыкуется в голове, зачем Глушенкову играть за сборную, если он не видит в этом никакого смысла.

Реакция СМИ

На дерзкое интервью Глушенкова моментально последовала реакция в СМИ. Кто-то умудрился поддержать футболиста, но большинство, конечно, призвало не вызывать его в национальную команду. Более того, депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв заявил, что слова Глушенкова похожи на слова иноагента, ведь игрок выразил неуважение к сборной, тренерам, РФС и всей России.

Реакция Карпина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пока никак не отреагировал на слова Глушенкова. Специалист неоднократно признавался, что не следит за СМИ и никогда ничего не читает, но такое заявление Глушенкова вряд ли может пройти мимо наставника национальной команды. На самом деле реакцию Карпина нетрудно предугадать. Позиция нашего тренера известна давно — в сборной играет тот, кто хочет играть. Если по какой-либо причине футболист выбирает другое спортивное гражданство или просто отказывается выступать за команду, то таким не место в сборной. У Карпина и так были не самые лучшие отношения с Глушенковым после того, как игрок отказался выходить на замену в одном из товарищеских матчей, а теперь нельзя исключать, что в сборной Глушенкова мы не увидим. По крайней мере при Карпине.

Нужен ли такой игрок сборной России

В команде Карпина очень важную роль играет атмосфера. Глушенков стал первым футболистом, который в открытую высказался против поездок в сборную на товарищеские матчи. Ранее абсолютно все игроки признавались, что с большим удовольствием едут в национальную команду. Такое можно было услышать даже от агента нашей главной звезды — Александра Головина. Карпин сплотил футболистов, он сделал так, что в сборную хотят ехать, несмотря на отстранение от турниров и уровень соперников.

Исходя из этого, можно предположить, что ближайшее время Глушенкова в сборной России не будет. Да и вряд ли кто-то будет грустить по этому поводу, по крайней мере пока нас не вернут в официальные соревнования. Всё-таки для товарищеских матчей ресурсов у нас достаточно и без Глушенкова.  

Пономарёв: «А Глушенков в «Реале» играет? Кто он такой, чтобы отказываться от матчей за сборную?!»

Дмитрий Миляев


Нужно ли после таких слов закрыть Глушенкову дорогу в сборную?
Он же сам сказал, что неинтересно, пусть тренируется дальше Его уровень игры достоин того, чтобы выступать за сборную Ждём комментарий Карпина Другое (ответ в комментарии)
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России РПЛ ЧМ-2026 Максим Глушенков ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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KUGO
21 Сентября 2024 в 09:24
Салабон ещё, малость "зазвездился", надеюсь - пройдёт.
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