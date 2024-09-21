Горшков: «Напрашиваться в сборную Глушенков не намерен»

«Если бы Глушенкова вызвали, то такая ситуация бы не возникла. А так как его не вызвали, то он и сказал, что ему лучше тренироваться со своей командой. Напрашиваться в сборную Глушенков не намерен», - приводятся слова Горшкова на страницах «Спорт-Экспресса».