Горшков: «Напрашиваться в сборную Глушенков не намерен»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков в разговоре с журналистами поделился мыслями о недавних словах хавбека «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова о сборной России.
«Если бы Глушенкова вызвали, то такая ситуация бы не возникла. А так как его не вызвали, то он и сказал, что ему лучше тренироваться со своей командой. Напрашиваться в сборную Глушенков не намерен», - приводятся слова Горшкова на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что в сентябре сборная России провела товарищескую встречу против Вьетнама на выезде. Команда Валерия Карпина отпраздновала победу со счетом 3:0.
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