Дьяков высказался о словах Глушенкова о сборной России

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о словах полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.
«Если человека не мотивируют матчи за сборную, значит, не нужно вызывать. Сейчас Глушенков – один из лучших игроков лиги, если не лучший. Но если не хочет играть, пусть выступает только за «Зенит», - передает слова Дьякова «Спорт день за днём».
Ранее Глушенков заявил, что считает ненужной поездку сборной России на тренировочный сбор во Вьетнам. В Ханое национальная команда провела товарищескую встречу с местной сборной и одержала победу со счетом 3:0.
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