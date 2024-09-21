Дьяков высказался о словах Глушенкова о сборной России

«Если человека не мотивируют матчи за сборную, значит, не нужно вызывать. Сейчас Глушенков – один из лучших игроков лиги, если не лучший. Но если не хочет играть, пусть выступает только за «Зенит», - передает слова Дьякова «Спорт день за днём».