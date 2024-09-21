Аршавин рассказал, как Соболеву влюбить в себя фанатов «Зенита»

«Пока ему тяжело. Посмотрим, что будет дальше. Что ему нужно сделать, чтобы влюбить в себя питерских болельщиков? Я думаю, сделать хет-трик в золотом матче против «Спартака», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».