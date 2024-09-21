Аршавин рассказал, как Соболеву влюбить в себя фанатов «Зенита»

Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как новичок команды Александр Соболев может стать любимчиком болельщиков «сине-бело-голубых».
«Пока ему тяжело. Посмотрим, что будет дальше. Что ему нужно сделать, чтобы влюбить в себя питерских болельщиков? Я думаю, сделать хет-трик в золотом матче против «Спартака», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Соболев пополнил ряды петербургского коллектива в летнее трансферное окно. 27-летний нападающий подписал с «Зенитом» контракт на три года. В договоре указан пункт о возможной пролонгации на один сезон.
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