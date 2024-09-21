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Аршавин назвал футболистов, которые усилят «Зенит»

21 Сентября 2024 • 08:37 Комментировать

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, кто из футболистов может усилить «сине-бело-голубых».

«Батраков в том числе. Думаю, наш Данька Козлов тоже может сделать наш «Зенит» сильнее, Богдан Москвичев может сделать «Зенит» сильнее», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги петербургская команда набрала 20 баллов и занимает первое место в таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на два очка. В ближайшем поединке «Зениту» будет противостоять воронежский «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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