Аршавин назвал футболистов, которые усилят «Зенит»

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, кто из футболистов может усилить «сине-бело-голубых».

«Батраков в том числе. Думаю, наш Данька Козлов тоже может сделать наш «Зенит» сильнее, Богдан Москвичев может сделать «Зенит» сильнее», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги петербургская команда набрала 20 баллов и занимает первое место в таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на два очка. В ближайшем поединке «Зениту» будет противостоять воронежский «Факел».