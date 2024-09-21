Мостовой: «Карпин и сам понимает, что Вьетнам - это смешно»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался касательно будущего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сборной России.
«Глушенкова могут вызвать в сборную в будущем. Он не сказал ничего такого, из-за чего ему надо перекрывать дорогу в сборную России. Думаю, Карпин и сам понимает, что Вьетнам - это смешно», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.
Ранее Глушенков заявил, что ему интереснее тренироваться с бразильцами «Зенита», нежели играть против Вьетнама.
В начале сентября сборная России провела спарринг в Ханое. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 3:0.
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