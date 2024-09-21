Мостовой: «Карпин и сам понимает, что Вьетнам - это смешно»

«Глушенкова могут вызвать в сборную в будущем. Он не сказал ничего такого, из-за чего ему надо перекрывать дорогу в сборную России. Думаю, Карпин и сам понимает, что Вьетнам - это смешно», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.