Бубнов назвал команду РПЛ, которая обречена на борьбу за выживание

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о результатах самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

«Руководство каждый сезон планомерно ослабляет команду. Тренер вынужден работать с большим количеством посредственных футболистов. С такой философией команда обречена на борьбу за выживание», - передает слова аналитика Sportbox.

После восьми туров чемпионата России самарская команда набрала девять баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Осинькина встретятся с грозненским «Ахматом».