Семак раскрыл, как Барриос воспринял переход Соболева в «Зенит»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о реакции колумбийского хавбека Вильмара Барриоса на переход нападающего Александра Соболева из столичного «Спартака».
«Как команда приняла Соболева? Хорошо. Мы все находимся в одной лодке. Ребята, тот же Барриос, абсолютно все говорят, что мы все друг за друга, потому что делаем одно общее дело», - дал комментарий специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Соболев присоединился к петербургскому клубу в летнее трансферное окно. 27-летний нападающий подписал трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.
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