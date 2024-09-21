Семак раскрыл, как Барриос воспринял переход Соболева в «Зенит»

«Как команда приняла Соболева? Хорошо. Мы все находимся в одной лодке. Ребята, тот же Барриос, абсолютно все говорят, что мы все друг за друга, потому что делаем одно общее дело», - дал комментарий специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».