Семак отреагировал на критику в адрес Глушенкова из-за слов о сборной России

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о критике в адрес полузащитника Максима Глушенкова за слова о сборной России.

«Это лично касается людей, которые делают какие-либо заявления. У нас есть своя работа, на работе Максима это не отражается. Он работает хорошо», - передает слова главного тренера «РИА Новости Спорт».

Напомним, что ранее Глушенков назвал ненужной поездку сборной России во Вьетнам. Игрок пропустил тренировочный сбор команды из-за повреждения руки.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел семь поединков, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.