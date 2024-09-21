Соболев высказался о матчах против «Зенита»

Центральный форвард Александр Соболев высказался о поединках против петербургского «Зенита», когда он выступал за другие команды.

«Это был самый главный противник, играть на «Газпром Арене» было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал. Это сильнейшая команда страны, против которой тяжело играть», - передает слова 27-летнего российского футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, что Александр пополнил ряды «Зенита» минувшим летом, перейдя из «Спартака». Нападающий подписал с петербургским клубом трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.