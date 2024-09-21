В «Зените» отреагировали на слова Глушенкова о сборной России

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», прокомментировал слова полузащитника команды Максима Глушенкова о сборной России. Ранее футболист негативно высказался о поездке национальной команды во Вьетнам на тренировочный сбор.
«Максим имел в виду, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с бразильцами. Идёт попытка приписать Максиму, что он против игры за сборную, но это полная ерунда», - передает слова руководителя «РИА Новости Спорт».
Напомним, что сборная России сыграла в Ханое товарищескую встречу с национальной командой Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу со счетом 3:0.
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