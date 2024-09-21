​Булыкин: «Ну, 7:1 выигрывали»

На уходящей неделе состоялись первые матчи в новом сезоне Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» начала с фееричной победы со счётом 9:2 над загребским «Динамо». Журналисты решили спросить Дмитрия Булыкина, бывшего форварда российской сборной, а также московского Локомотива, об его самых крупных победах в карьере. Булыкину пришлось хорошенько напрячь память.

- Ну помню, 7:1 выигрывал и проигрывал. «Динамо» Загреб я обыгрывал с «Аяксом». А так, чтобы девять голов… Я помню «Динамо» московское так в Кубке России сыграло с «Зенитом». Но в моё время мы 7:1 выигрывали у «Зенита» и проигрывали в сборной 1:7, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.