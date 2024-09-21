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​Мостовой вспомнил самые крупные победы в своей карьере

21 Сентября 2024 • 02:11 Комментировать

На уходящей неделе состоялись первые матчи в новом сезоне Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» начала с фееричной победы со счётом 9:2 над загребским «Динамо», что дало повод известному экс-футболисту Александру Мостовому вспомнить свои самые крупные победы. Мостовой поиграл в Европе в таких странах, как Португалия, Испания и Франция.

- В Испании вроде были такие похожие игры 6:1, 7:1, но не девять. Где-то на какой-то Кубок мы где-то во Франции пару раз 8:0 выигрывали. Но в основном это товарищеские игры, поэтому такие результаты, когда играешь с командами второго, третьего дивизиона, - цитирует слова Мостового Vprognoze.ru.

Последним клубом Мостового в 2005 году был испанский «Алавес».


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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