Масалитин пояснил, чем полезен для ЦСКА Обляков

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин, выступавший за клуб в 90-е годы прошлого столетия, пояснил, в чём важность Ивана Облякова для московского клуба. Ранее Масалитин уже называл Облякова лучшим футболистом ЦСКА в текущем сезоне. Масалитин назвал 26-летнего полузащитника творческим человеком.

- Обляков направляет атаки, но не его место в центре поля, он должен быть играть ближе к воротам, играть оттянутым нападающим, где-то в зоне атаки, раньше был плеймейкер, которому не нужно зацикливаться на какой-то позиции. Он человек творческий, ему нужна свобода, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Уже сегодня, в субботу, ЦСКА сыграет в Казани в рамках девятого тура чемпионата России.