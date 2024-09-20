В главных слухах недели вы узнаете, с чего начались проблемы в отношениях Криштиану Роналду и Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», какие крупные сделки готовится провернуть «Реал», и что может ждать «Манчестер Сити» по итогам громкого разбирательства о финансовых нарушениях. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду затаил злобу на тренера из-за серёжек

Криштиану Роналду не сработался в «Манчестер Юнайтед» с Эриком тен Хагом. Недавно звёздный форвард в очередном интервью уколол нидерландского специалиста, сказав, что в «Манчестер Юнайтед» тренер не имеет права заявлять о невозможности выиграть Лигу чемпионов. На неделе в прессе появилась информация о том, с чего начались проблемы между Роналду и тен Хагом. Так, тренер запрещал футболистам тренироваться в украшениях, хотя ранее, при других тренерах, Криштиану спокойно занимался в серёжках. В итоге тен Хаг попросил своего ассистента Стива Макларена решить вопрос с Роналду. Португалец вспылил и просто выбросил дорогие серёжки в кусты около тренировочного поля. С того момента Криштиану якобы затаил злобу на тен Хага.

У Англии могут забрать Евро-2028

Власти Великобритании могут протолкнуть закон, по которому в королевстве появится независимый футбольный регулятор. Идея в том, чтобы регулятор контролировал лицензирование клубов, проверял клубных руководителей и так далее. Слухи говорят о том, что при внедрении такого закона у Великобритании могут забрать чемпионат Европы – 2028. Связано это с тем, что УЕФА запрещает властям стран вмешиваться в футбольные дела. При таком раскладе британские клубы и сборные могут также быть отстранены от международных турниров. При этом такой сценарий выглядит нереалистично.

«Реал» готовит новую трансферную бомбу

Минувшим летом состав «Реала» пополнил Килиан Мбаппе. Мадридцы планируют и дальше усиливать свой состав. Есть информация, что следующим летом «сливочные» рассчитывают купить Эрлинга Холанна. Вероятность сделки вырастет, если «Манчестер Сити» серьёзно накажут за нарушения финансовых правил. При этом за Холанна «Реал» может заплатить 150 миллионов евро или даже больше. Ранее отец норвежского бомбардира говорил о желании Эрлинга поиграть во всех топ-лигах Европы без исключения.

Поговаривают, что при успешном трансфере Холанна «Реал» может продать одного из звёздных игроков атаки – Винисиуса или Родриго. Первый из них не лучшим образом начал сезон 2024/2025, и в стане «сливочных» теперь якобы не считают Винисиуса неприкасаемым. Бразилец может оказаться в Саудовской Аравии.

«Реал» может совершить обмен тренерами

И снова о «Реале». Всё чаще в прессе появляется информация о том, что следующим летом тренерский мостик в мадридском клубе может покинуть Карло Анчелотти. Новым рулевым «сливочных» может стать Хаби Алонсо, который в последние годы хорошо показывает себя у руля «Байера». Именно Алонсо называют приоритетным кандидатом на замену Анчелотти. При этом в Леверкузен из Мадрида может переехать Рауль Гонсалес. Сейчас этот молодой специалист тренирует в «Реале» молодёжную команду. Таким образом, клубы могут совершить обмен тренерами.

«Манчестер Сити» хотят сварить как лягушку

Поговаривают, что лягушку надо варить медленно. Такой стратегии придерживаются большинство клубов Премьер-лиги Англии, когда речь идёт о возможном наказании «Манчестер Сити». Слушания по делу о 115 обвинениях «горожан» в нарушении финансовых правил уже начались. Появлялась информация о том, что с «Манчестер Сити» могут снять чуть ли не 100 очков. В АПЛ такой сценарий считают несоразмерным нарушениям. Дело в том, что «горожане» при таком раскладе, очевидно, просто вылетят в Чемпионшип и быстро вернутся. В общем, «Сити» просто потеряет год.

В АПЛ считают, что «Манчестер Сити» нужно «варить» медленно – чтобы снятые баллы были распределены на несколько сезонов. При таком раскладе «горожане» на определённое количество лет потеряют шансы на титул АПЛ, а может и на попадание в Лигу чемпионов. Как следствие, клуб на этот период станет менее привлекательным для звёзд, в том числе действующих.

Есть вероятность, что «Манчестер Сити» и вовсе исключат из Премьер-лиги. В таком случае клуб может потерять возможность участвовать и во всех остальных турнирах. Но такой сценарий маловероятен.

Слухи собирал Александр Тихий.