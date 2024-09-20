Пономарёв: «В «Динамо» играют кто во что горазд, «Спартак» выиграет»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о дерби столичных «Спартака» и «Динамо». Принципиальный поединок пройдёт в эти выходные в рамках девятого тура РПЛ.

«Спартак» на своем поле может обыграть «Динамо». «Спартак» интересно развивает атаку, игровая дисциплина хороша. А в «Динамо» играют кто во что горазд. Тюкавин не в форме, ничего не получается, где-то не везёт. Думаю, что «Спартак» выиграет со счетом 2:0», - говорит Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что коллективы соседствуют в турнирной таблице. «Динамо» имеет 16 баллов в активе, занимая четвёртое место. 15 очков и пятое место таблицы у «Спартака».