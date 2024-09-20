Алип назвал качество Семака, которое его больше всего удивило

Защитник «Зенита» Нуралы Алип назвал качество Сергея Семака, главного тренера клуба, которое его поражает больше всего.

«Вижу в первый раз, когда человек ругается, но не матерится. Богданыч [Сергей Семак] вообще не матерится. Он жёстко может напихать за игровой момент, но всегда без мата. Я сам этому удивился», - говорит Алип Youtube-каналу «СБГ-шоу».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков по итогу восьми туров. В туре девятом питерский клуб будет принимать дома воронежский «Факел» из зоны вылета. Отрыв от второго-третьего мест составляет два балла.