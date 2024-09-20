Кирилл Новиков: Не слышал, чтобы у Тюкавина были предложения из-за рубежа

Российский тренер Кирилл Новиков высказался о возможном переезде форварда «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Для того чтобы уехать в зарубежный чемпионат, нужно, чтобы тебя куда-то позвали, а я не слышал, чтобы у Кости были зарубежные предложения», — приводит слова Новикова Metaratings.

Специалист считает, что Тюкавину нужно лучше сосредоточиться на игре за «Динамо».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров, стал автором двух забитых мячей и двух голевых передач.

Трудовой договор нападающего с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро.