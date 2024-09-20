Соболев объяснил, почему играет под седьмым номером

Новичок питерского «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему играет под седьмым номером на спине.

«Мне просто нравится этот номер, у меня 14-й номер был в детстве и на любительском уровне. А потом взял седьмой номер, потому что я родился седьмого числа в 1997 году. Магия семерок», - рассуждает Соболев для пресс-службы «Зенита».

Соболев пополнил состав чемпиона России в прошедшем августе после перехода из московского «Спартака». В столичном клубе он провёл четыре последних года карьеры после перехода из «Крыльев Советов».

Ранее Соболев рассказал о реакции на своё знаменитое прозвище.