Соболев назвал переход в «Зенит» главным вывозом в карьере

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о том, является ли трансфер в петербургский клуб самым главным вызовом в его футбольной карьере.

«Безусловно, на 100%. Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия», — цитирует Соболева пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, в конце августа Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». В составе «сине-бело-голубых» 27-летний нападающий появился на поле в двух играх, в которых оформил одну результативную передачу.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в 7,5 миллионов евро.