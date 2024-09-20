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Соболев назвал переход в «Зенит» главным вывозом в карьере

20 Сентября 2024 • 21:38 Комментировать (1)
Зенит
...
Факел
1 1.17 X 7.60 2 14.50
Через 17 ч. 45 мин.

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о том, является ли трансфер в петербургский клуб самым главным вызовом в его футбольной карьере.

«Безусловно, на 100%. Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия», — цитирует Соболева пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, в конце августа Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит». В составе «сине-бело-голубых» 27-летний нападающий появился на поле в двух играх, в которых оформил одну результативную передачу.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в 7,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Дарт Уилфред
20 Сентября 2024 в 22:34
точно, что ВЫВОЗОМ.
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